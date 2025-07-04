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04 июля 2025 в 08:03

Стало известно о пострадавших после налета дронов на Подмосковье

Губернатор Воробьев: два человека ранены в результате атаки ВСУ на Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при атаке беспилотников в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех дронов ВСУ.

60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки, — пояснил губернатор.

Он добавил, что оба пострадавших были госпитализированы. У них состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова заявила, что после атаки беспилотников ВСУ без электричества остались жители пяти микрорайонов. Она добавила, что частично электроснабжение отсутствует в микрорайоне Ферма. На месте работают экстренные службы, для решения проблемы будут использованы генераторы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов на движущийся автомобиль. По его словам, еще одна женщина получила ранения.

Подмосковье
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Андрей Воробьев
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