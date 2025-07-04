В Сергиевом Посаде раскрыли последствия атаки беспилотников ВСУ Ероханова: после атаки ВСУ света нет в пяти микрорайонах Сергиева Посада

После атаки беспилотников ВСУ без электричества остались жители пяти микрорайонов Сергиево-Посадского округа, сообщила врио главы муниципального образования Оксана Ероханова в своем Telegram-канале. Она добавила, что частично электроснабжение отсутствует в микрорайоне Ферма. На месте работают экстренные службы, для решения проблемы будут использованы генераторы.

Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма, — написала Ероханова.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа заявила, что рано утром регион атаковали беспилотные летательные аппараты ВСУ. По ее информации, в районе микрорайона Звездочка прогремело четыре взрыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате падения беспилотников повреждена подстанция, добавила она. Въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова были перекрыты.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов на движущийся автомобиль. Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.