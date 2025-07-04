Серия взрывов прогремела в Сергиевом Посаде при ударе БПЛА Ероханова: в Сергиевом Посаде из-за атаки дронов ВСУ прогремели четыре взрыва

Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила в Telegram мэр города Оксана Ероханова. По ее информации, в районе микрорайона Звездочка прогремело четыре взрыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками. Прошу всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не фотографировать работу ПВО, — написала Ероханова.

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция, добавила она. Без электроснабжения остались микрорайон Звездочка и рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

Ранее стало известно, что ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в поселке Долотинка погибла пенсионерка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения. Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.