Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 06:31

Серия взрывов прогремела в Сергиевом Посаде при ударе БПЛА

Ероханова: в Сергиевом Посаде из-за атаки дронов ВСУ прогремели четыре взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила в Telegram мэр города Оксана Ероханова. По ее информации, в районе микрорайона Звездочка прогремело четыре взрыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками. Прошу всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не фотографировать работу ПВО, — написала Ероханова.

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция, добавила она. Без электроснабжения остались микрорайон Звездочка и рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

Ранее стало известно, что ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в поселке Долотинка погибла пенсионерка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения. Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.

ВСУ
беспилотники
Сергиев Посад
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.