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19 июля 2025 в 19:38

Внуково и Домодедово возобновили работу после введенных ограничений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили полноценную работу после временных ограничений, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он пояснил, что меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

Внуково и Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказал Кореняко.

Ранее в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на вылет воздушных судов. При этом прием прибывающих рейсов продолжался в обычном режиме. Точные причины введения ограничений не разглашались.

Аналогичные меры были приняты в московском аэропорту Домодедово, где временно ограничили как прием, так и выпуск самолетов. Эти события совпали по времени с заявлением мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к столице.

До этого в Сергиево-Посадском округе Московской области зафиксировали падение четырех дронов украинских вооруженных сил. По данным губернатора области Андрея Воробьева, в результате инцидента пострадали два человека, которых госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

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