Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 20:14

Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске

«Ъ»: встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет во время антироссийских учений

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске состоится на фоне масштабных антироссийских учений США «Арктический край», сообщает «Коммерсант». Военные маневры, организованные Североамериканским командованием противовоздушной обороны и Северным командованием вооруженных сил США, проходят с 1 по 31 августа при участии всех видов американских вооруженных сил, включая ВВС, сухопутные войска, ВМФ и морскую пехоту, а также подразделений Великобритании и Дании.

Хотя официальный сценарий учений не раскрывается, журналисты отмечают их явную антироссийскую направленность, включая отработку перехвата крылатых ракет. Основные мероприятия развернуты вдоль Берингова залива и Чукотского моря — в непосредственной близости от российских границ. В Пентагоне подтвердили, что часть учений действительно посвящена противодействию «угрозам со стороны России».

Ранее аналитик Золтан Кошкович выразил убежденность, что украинские власти предпримут попытки сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Эксперт не исключил, что в ближайшее время Киев может инициировать провокационные действия.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
переговоры
