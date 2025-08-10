Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске «Ъ»: встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет во время антироссийских учений

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске состоится на фоне масштабных антироссийских учений США «Арктический край», сообщает «Коммерсант». Военные маневры, организованные Североамериканским командованием противовоздушной обороны и Северным командованием вооруженных сил США, проходят с 1 по 31 августа при участии всех видов американских вооруженных сил, включая ВВС, сухопутные войска, ВМФ и морскую пехоту, а также подразделений Великобритании и Дании.

Хотя официальный сценарий учений не раскрывается, журналисты отмечают их явную антироссийскую направленность, включая отработку перехвата крылатых ракет. Основные мероприятия развернуты вдоль Берингова залива и Чукотского моря — в непосредственной близости от российских границ. В Пентагоне подтвердили, что часть учений действительно посвящена противодействию «угрозам со стороны России».

Ранее аналитик Золтан Кошкович выразил убежденность, что украинские власти предпримут попытки сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Эксперт не исключил, что в ближайшее время Киев может инициировать провокационные действия.