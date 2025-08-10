Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве Синоптик Леус: вторая декада августа в Москве будет прохладной и дождливой

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, дожди в этот период станут частыми. Первая половина декады будет прохладнее, а вторая — теплее.

По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной, — отметил синоптик.

Леус уточнил, что в столице во второй 10-дневке августа днем ожидается от 19 до 25 градусов тепла. Дожди пройдут в столице шесть — восемь дней.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что понижение температуры до 17–23 градусов ожидается уже на следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, будет дождливая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд между тем рассказал, что в России в июле были зафиксированы значительные температурные аномалии. Он подчеркнул, что превышение климатической нормы отмечено в пяти федеральных округах страны.