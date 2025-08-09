Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 08:10

Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров

Лечо на зиму: простой рецепт Лечо на зиму: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это лечо — настоящая классика домашних заготовок. Готовится из спелых томатов, сладкого болгарского перца и лука — без моркови, кабачков и лишних добавок. Насыщенное, ароматное, с ярким цветом и выраженным вкусом. Отлично подходит к кашам, картошке, макаронам, мясу — и просто с хлебом.

Для начала нарежьте 1,5 кг перца крупной соломкой, а 500 г репчатого лука — полукольцами. Пропустите 2 кг спелых томатов через мясорубку или измельчите блендером или комбайном. Вылейте получившееся пюре в кастрюлю, дождитесь, пока закипит, и варите еще 10 минут. Затем закиньте овощи, влейте 100 мл подсолнечного масла, добавьте 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли. Варите все около 25 минут, пока перец не станет мягким.

В самом конце влейте 1 ст. л. уксуса, перемешайте и сразу раскладывайте по банкам (стерилизуйте предварительно). Закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте, пока не остынут. Храните в прохладном месте.

  • Совет: перец можно взять разного цвета — красный, желтый, зеленый. Тогда лечо будет особенно нарядным.

Куда деть кабачки? Попробуйте их замариновать по нашему рецепту!

