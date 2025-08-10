В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
За три с половиной часа российские системы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников, сообщили представители Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Тульской областью, четыре — над Орловской областью, три — в Краснодарском крае, два — над Азовским морем и один — в Московском регионе.

В период с 11:30 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Тульской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что утром российские силы ПВО ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество перехватов зафиксировано над Курской областью и акваторией Азовского моря, где было уничтожено по шесть дронов.

Кроме того, глава Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко сообщил о введении режима ЧС из-за того, что несколько жилых домов пострадали от фрагментов сбитого украинского беспилотника. Инцидент произошел ночью, когда системы ПВО отразили атаку БПЛА. Обошлось без человеческих жертв.

