Гладкоствольные ружья и специальные боеприпасы к ним для борьбы с украинскими беспилотниками были направлены в зону проведения специальной военной операции, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, данная поставка была организована активистами при участии ветеранской организации в ответ на конкретный запрос российских военнослужащих.

Каждая отправка техники на фронт — это выполнение наших обязательств и незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов, — говорится в сообщении.

Ранее российские истребители пятого поколения Су-57 получили на вооружение новые ракеты Х-58УШКЭ для противодействия радиолокационным станциям противника, что дает им важные тактические преимущества в борьбе с вражеской системой ПВО. Данные возможности являются уникальными, и аналогичного вооружения в арсеналах стран НАТО на данный момент не существует.

Кроме того, пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2 продемонстрировали 95-процентную результативность в ходе проверки в реальных боевых условиях зоны СВО. Небольшие по размеру снаряды оборудованы передовыми системами наведения и технологиями искусственного интеллекта.