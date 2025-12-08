ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:25

Бойцы ВС России получили новое оружие против дронов ВСУ

Якушев: бойцы ВС России получили особые патроны для поражения дронов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Гладкоствольные ружья и специальные боеприпасы к ним для борьбы с украинскими беспилотниками были направлены в зону проведения специальной военной операции, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, данная поставка была организована активистами при участии ветеранской организации в ответ на конкретный запрос российских военнослужащих.

Каждая отправка техники на фронт — это выполнение наших обязательств и незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов, — говорится в сообщении.

Ранее российские истребители пятого поколения Су-57 получили на вооружение новые ракеты Х-58УШКЭ для противодействия радиолокационным станциям противника, что дает им важные тактические преимущества в борьбе с вражеской системой ПВО. Данные возможности являются уникальными, и аналогичного вооружения в арсеналах стран НАТО на данный момент не существует.

Кроме того, пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2 продемонстрировали 95-процентную результативность в ходе проверки в реальных боевых условиях зоны СВО. Небольшие по размеру снаряды оборудованы передовыми системами наведения и технологиями искусственного интеллекта.

ВС РФ
СВО
дроны
БПЛА
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.