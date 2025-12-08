ЦБ перенес собственную реформу

Новый норматив концентрации кредитного риска для банков (Н30) будет введен в России не в 2026, а не позднее 2027 года, заявила интервью РБК заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Она напомнила, что цель регулятора — к 2031 году добиться, чтобы концентрация кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не превышала 25% капитала банка.

Что касается нового норматива концентрации Н30, то соответствующий законопроект разработан и сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами. Мы рассчитываем, что норматив начнет действовать не позднее 2027 года, — сообщила замглавы регулятора.

Летом 2024 года ЦБ представил концепцию ужесточения нормативов концентрации для участников финансового рынка. Целью этой реформы является снижение зависимости банков от работы с крупными и взаимосвязанными заемщиками и их финансового состояния.

Ранее заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев говорил, что российские кредитные организации начнут оценивать платежеспособность заемщиков на основе официальных данных о доходах, предоставляемых ФНС и Социальным фондом. Информация будет поступать банкам через систему «Цифровой профиль».