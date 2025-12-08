ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:51

В Госдуме высказались об идее ввести единый стандарт по воспитанию детей

Останина: неуместно призывать дошкольников становиться многодетными родителями

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Внедрение единого стандарта воспитания, предусматривающего обязательное донесение темы многодетности до дошкольников, который предложили ввести власти Курганской области, является абсолютно формальным и неуместным подходом, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, подобные инициативы не учитывают возрастные и психологические особенности подростков.

Рассказывать детям о традиционных ценностях надо. Но важно знать детскую возрастную психологию и учитывать возрастные особенности ребенка. Вряд ли если говорить пятилетней Маше, что она должна стать многодетной матерью, это будет понятно ей самой. Хотя рассказывать о многодетных нужно. Во-вторых, традиционные ценности — это не только многодетность. Они предполагают также высокую духовность и нравственность, знание истории, традиций и обычаев. Поэтому, если уж и говорить о традиционных ценностях, то это воспитание в духе патриотизма, любви, уважения к старшим. Дети у нас вообще не соответствуют каким-либо стандартам. Они все разные, к каждому нужен подход, — пояснила Останина.

По ее словам, в современных реалиях, когда фиксируются случаи ранней подростковой беременности, создается ощущение, что кто-то целенаправленно мотивирует детей на преждевременное взросление. Депутат добавила, что разработанный экспертами курс «семьеведение» для школ предлагает постепенное и взвешенное знакомство с темой семьи.

Понимаете, когда сейчас тринадцатилетние школьницы рожают, то возникает ощущение, что кто-то намеренно это мотивирует. Всему свое время. Мы разработали курс «семьеведение» для школ, начиная с пятых классов. И там детям постепенно нужно рассказывать что такое семья, что такое многопоколенная семья. Но это не означает, что их надо учить, как стать в будущем отцом или матерью. А вот старшие классы — это уже другое, — резюмировала Останина.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что необходимо с ранних лет готовить мальчиков к будущему отцовству. По его мнению, важно научить их не бояться ответственности и не относиться к этому легкомысленно.

