В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству Депутат Толмачев: нужно с ранних лет объяснять мальчикам, что они станут отцами

Необходимо с ранних лет объяснять всем мальчикам, что в будущем они станут отцами и главами семей, завил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, важно научить их не бояться ответственности и не относиться к этому легкомысленно.

Нельзя относиться к этому легкомысленно, как к лампочке: захотел — включил, захотел — выключил, ушел за хлебом и появился через 18 лет. Нужно с ранних лет развивать в мальчиках мысль о том, что однажды они станут отцами и главами семей. Нужно учить не бояться этой ответственности, — сказал Толмачев.

Парламентарий также отметил, что быть папой и воспитывать малышей — это большая радость, везение и почет. По его мнению, важно донести до мужчин на государственном уровне, что ребенок — это не обуза и не помеха, а ночной плач или капризы — не повод для раздражения и злости. Толмачев подчеркнул, что в воспитании детей без папы не обойтись.

Маленький неуклюжий человечек однажды станет чемпионом, первооткрывателем или генералом. Только необходимо ему в этом помочь, без папы тут не обойтись. Тогда мужчина, глядя в глаза своего ребенка, увидит в них отражение героя — самого себя, — подчеркнул Толмачев.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству России досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов. Омбудсмен считает, что это поспособствует укреплению института семьи. Инициатива призвана популяризовать многодетность.