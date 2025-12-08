В Московской области на 18% снизилось потребление алкоголя, сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование областного клинического наркологического диспансера. Специалисты считают, что такой результат дали профилактические меры.

Благодаря комплексной работе с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения. Это составляет 18%, — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Нарколог отметил, что возможность помогать пациентам анонимно также влияет на улучшение показателей. По его словам, люди могут обратиться за помощью, потому что не боятся, что пострадает их личная жизнь или профессиональная деятельность.

Ранее сообщалось, что в ноябре потребление спиртного в России снижалось восьмой месяц подряд, приблизившись к уровню 1997–1998 годов. С апреля показатель упал с 8,32 до 7,63 литра на человека за 12 месяцев — это самый низкий уровень за последние 25 лет.