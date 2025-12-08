ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:07

Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса

Путин: бизнес не должен уйти в тень после повышения НДС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Бизнес не должен уйти в тень после повышения НДС, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает ТАСС, важно, чтобы все работало легально.

В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. Речь о том, чтобы устранить, как уже сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, — подчеркнул он.

По его словам, необходимо навести порядок как на оптовом, так и на розничном рынке. При этом нужно уменьшить уровень неофициального трудоустройства и усилить надзор за оборотом наличных денежных средств.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.

Финансовый эксперт Венера Шайдуллина до этого заявила, что после повышения НДС в 2026 году больше всего пострадает розничная торговля. По ее мнению, реформа значительно затронет отрасли с низкой рентабельностью, которая составляет 6–10%.

