08 декабря 2025 в 17:50

«Не тюкать»: Путин защитил регионы от кабмина

Путин призвал правительство помогать отстающим регионам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.ru/Global Look Press
Президент России Владимир Путин призвал правительство не критиковать, а максимально поддерживать регионы, которые отстают в достижении национальных целей развития. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства выступил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, отметив, что субъекты, где, согласно социологическим опросам и мнению граждан, динамика позитивных изменений пока недостаточна, требуют особого внимания.

Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, эти региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения, — сказал лидер РФ.

Он также подчеркнул, что системные задачи в рамках достижения национальных целей требуют полной вовлеченности и максимального внимания не только со стороны правительства. Также свой вклад должны вносить министерства, ведомства и региональные органы.

Ранее стало известно, что объем финансирования национального проекта «Семья» в 2025 году будет увеличен на 144 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом. Общая сумма ассигнований по этому нацпроекту достигнет 3,1 трлн рублей вместо запланированных 2,9 трлн. По состоянию на 1 сентября 2025 года освоение средств по проекту составило 2,1 триллиона рублей.

