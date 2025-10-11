Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд

В 2025 году объем финансирования национального проекта «Семья» будет увеличен на 144 млрд рублей по сравнению с первоначальными планами, сообщает ТАСС. Таким образом общая сумма ассигнований достигнет 3,1 трлн рублей.

Изначально на 2025 год планировалось выделить 2,9 трлн рублей. По состоянию на 1 сентября 2025 года освоение средств по нацпроекту уже составило 2,1 трлн рублей.

Также на 30 млн рублей будет увеличено финансирование национального проекта «Молодежь и дети», общий объем которого составит 469,3 млрд рублей. Бюджетные ассигнования на проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры» сохранятся на прежнем уровне. Примечательно, что расходы на государственную программу «Социальная поддержка граждан» будут сокращены на 21 млн рублей.

По данным Министерства финансов России, на начало октября 2025 года из федерального бюджета было выделено свыше 4,2 трлн рублей для реализации национальных проектов. Этот объем составляет 70% от общего годового лимита финансирования. Наибольшие показатели освоения средств зафиксированы в таких сферах, как экономика, молодежная политика и поддержка семьи.