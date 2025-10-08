Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:21

Минфин сообщил об исполнении 70% бюджета нацпроектов

Минфин России: бюджетные расходы на нацпроекты превысили 4,2 трлн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный бюджет России направил на реализацию национальных проектов более 4,2 трлн рублей по состоянию на начало октября, сообщило Министерство финансов РФ. Указанный объем финансирования составляет 70% от общего годового плана.

Наиболее высокая степень освоения средств зафиксирована в сферах экономики, молодежной политики и поддержки семьи. Нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Семья» продемонстрировали уровень исполнения бюджета от 74,6% до 77%.

Значительные темпы финансирования также отмечаются в области здравоохранения, промышленности и международного сотрудничества. Проекты «Новые технологии сбережения здоровья», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и «Международная кооперация и экспорт» освоили от 69,8% до 71,3% запланированных ассигнований.

Вместе с тем ряд стратегических направлений демонстрирует более скромные результаты по использованию бюджетных средств. Наименьшие показатели исполнения зафиксированы у нацпроектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (44,7%) и «Средства производства и автоматизации» (22,6%).

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал NEWS.ru, что ученые трудятся над созданием сразу нескольких препаратов, которые способны продлить жизнь и улучшить ее качество. Речь идет о социально значимых заболеваниях. По его словам, масштабная работа ведется также в рамках нацпроекта «Демография» — она нацелена на сохранение здоровья детей и матерей во время и после беременности.

Россия
нацпроекты
Минфин
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» хочет 77,4 млн рублей с клуба-банкрота
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.