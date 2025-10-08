Минфин сообщил об исполнении 70% бюджета нацпроектов

Федеральный бюджет России направил на реализацию национальных проектов более 4,2 трлн рублей по состоянию на начало октября, сообщило Министерство финансов РФ. Указанный объем финансирования составляет 70% от общего годового плана.

Наиболее высокая степень освоения средств зафиксирована в сферах экономики, молодежной политики и поддержки семьи. Нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Семья» продемонстрировали уровень исполнения бюджета от 74,6% до 77%.

Значительные темпы финансирования также отмечаются в области здравоохранения, промышленности и международного сотрудничества. Проекты «Новые технологии сбережения здоровья», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и «Международная кооперация и экспорт» освоили от 69,8% до 71,3% запланированных ассигнований.

Вместе с тем ряд стратегических направлений демонстрирует более скромные результаты по использованию бюджетных средств. Наименьшие показатели исполнения зафиксированы у нацпроектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (44,7%) и «Средства производства и автоматизации» (22,6%).

