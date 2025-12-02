Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 19:55

Силуанов раскрыл, как на россиянах скажется повышение НДС

Силуанов: россияне не заметят повышения НДС с 20% до 22%

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.

Налог на добавленную стоимость — наиболее безболезненный налог. Да, действительно, он включается в цены, но в условиях жесткой ДКП, уверен, мы не заметим это изменение налога, — сказал Силуанов.

Ранее министр заявил, что введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране. По его мнению, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.

До этого доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова заявила NEWS.ru, что введение техсбора может привести к увеличению стоимости электроники на 5%. По ее словам, в первую очередь повышение цен коснется импортной продукции.

