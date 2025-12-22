Лерчек после суда заявила, что не нарушала валютного законодательства Лерчек: ФНС признала, что не было нарушения валютного законодательства

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила после заседания суда, что из ответа ФНС и банка России следует, что в ее деле не было нарушения валютного законодательства и сделала вывод, что статью надо переквалифицировать. В инстанции рассматривается уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru.

Официальный ответ от ФНС и от банка России, что не было нарушения валютного законодательства и нам не сложно сделать вывод, что статья, которая мне вменяется, должна быть переквалифицирована. По мнению моих адвокатов, за эти нарушения [налогового законодательства] не предусматривается лишение свободы. Это налоги и дела завершается, когда они будут уплачены, — заявила она.

Ранее сегодня, 22 декабря, экс-супруг Лерчек блогер Артем Чекалин предположил, что судебный процесс будет завершен в мае. Он также заявил, что развернутые комментарии даст адвокат.

До этого блогер Лерчек приехала на очередное заседание в суд, где рассматривается ее уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Инфлюенсер однажды пожаловалась, что вынуждена ходить в туфлях по холоду, так как специальный браслет мешает носить что-то другое.