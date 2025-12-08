ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:00

Тайна нежной начинки: почему этот рецепт тарталеток самый вкусный

Самый вкусный рецепт начинки для тарталеток — курица с грибами и сыром Самый вкусный рецепт начинки для тарталеток — курица с грибами и сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы ваши тарталетки запомнились гостям надолго? Откажитесь от привычных сочетаний. Мы предлагаем уникальный подход, который превращает простую закуску в изысканное блюдо. Этот самый вкусный рецепт начинки для тарталеток построен на контрасте текстур и глубоком вкусе, который дает редкий для таких закусок ингредиент — вяленые томаты в масле.

Вам потребуется: 300 г куриного бедра (именно бедро, а не филе — его сочность важна), 200 г лесных грибов (сыроежки или лисички для древесного аромата), 1 луковица-шалот, 80 г выдержанного сыра пармезан, 70 г мягкого крем-сыра (типа «Филадельфия»), 4-5 половинок вяленых томатов в масле, 1 ч. л. этого же масла, 2 ст. л. сметаны, соль, белый перец, щепотка сушеного чабера.

Куриное бедро и лесные грибы мелко нарежьте и обжарьте вместе с луком-шалот на смеси растительного и томатного масел до готовности. Остудите. Крем-сыр разомните вилкой и смешайте со сметаной — это основа соуса. К обжаренным ингредиентам добавьте мелко рубленные вяленые томаты, соус на основе крем-сыра и половину тертого пармезана. Перемешайте. Чабер и белый перец добавят пикантности.

Главный секрет: не запекайте начинку заранее. Наполните сырой смесью тарталетки, сверху посыпьте оставшимся пармезаном и отправьте в духовку, разогретую до 200C, на 12–15 минут. Так тарталетки останутся хрустящими, а начинка — максимально сочной, с раскрывшимся ароматом чабера и томатов.

В итоге вы получаете не просто закуску, а мини-шедевр. Этот самый вкусный рецепт начинки для тарталеток с сочным бедром, лесными грибами и крем-сыром не найдется в обычных подборках. Его уникальность — в деталях, которые создают совершенно новое вкусовое впечатление.

Ранее мы делились рецептом самой вкусной запеченной курицы — устройте птичке сауну!

Читайте также
Закуски на шпажках больше не делаю. Вместо них закусочные бургеры из шампиньонов — необычно и очень вкусно
Общество
Закуски на шпажках больше не делаю. Вместо них закусочные бургеры из шампиньонов — необычно и очень вкусно
Домашние конфеты к Новому году: 3 рецепта без сахара для детского подарка
Общество
Домашние конфеты к Новому году: 3 рецепта без сахара для детского подарка
Вместо «Мимозы» готовлю эту вкуснятину с тунцом и крабовыми палочками: нежность без моркови
Общество
Вместо «Мимозы» готовлю эту вкуснятину с тунцом и крабовыми палочками: нежность без моркови
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Грудку больше не жарю! Запекаю филе в йогуртовом маринаде с травами: получается очень сочно и ароматно
Общество
Грудку больше не жарю! Запекаю филе в йогуртовом маринаде с травами: получается очень сочно и ароматно
закуски
Новый год
застолье
рецепты
курица
грибы
тарталетки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
В Москве внезапно расцвели предвестники марта
«Мы не слышали»: Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины
Стало известно, что сделал Кулеба после слов о готовности уйти на фронт
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.