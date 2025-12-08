ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:25

Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году

Путин назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в 2025 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Темпы роста экономики России в 2025 году замедлились до около 1%, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства назвал это ожидаемым этапом развития, передает пресс-служба Кремля.

В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента, — подчеркнул российский лидер.

Путин также призвал усилить контроль за наличным оборотом в рамках борьбы с теневой занятостью. Он подчеркнул, что задача государства — «обелить» экономику, не ограничивая развитие бизнеса. По словам главы государства, важно достичь прозрачной и конкурентной деловой среды.

Кроме того, Путин уточнил, что пока изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для россиян. Глава государства обратился к правительству с просьбой совместно с регионами ускорить подготовку комплексной программы развития опорных поселений и в кратчайшие сроки ее утвердить.

Владимир Путин
ВВП
Россия
экономика
инфляция
