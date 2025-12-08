ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:06

Стало известно о неожиданном решении Краснова в отношении своего зама

Глава Верховного суда Краснов не продлил полномочия первому заместителю Серкову

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов не поддержал продление полномочий своему первому заместителю Петру Серкову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе. По данным агентства, соответствующее ходатайство направлено не было.

Игорь Краснов не подавал ходатайства о продлении полномочий первому заместителю председателя Верховного суда РФ Петру Серкову, — сказал собеседник агентства.

Совет Федерации переназначил Серкова первым заместителем Верховного суда в декабре 2019 года. Срок его полномочий истекает 11 декабря 2025 года.

Согласно федеральному закону, сенаторы назначают заместителей председателя Верховного суда на шесть лет. Для этого требуется представление президента России, которое, в свою очередь, основывается на представлении председателя Верховного суда и положительном заключении Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее Краснов заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым.

Верховный суд
Игорь Краснов
заместители
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
В Москве внезапно расцвели предвестники марта
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.