Стало известно о неожиданном решении Краснова в отношении своего зама

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов не поддержал продление полномочий своему первому заместителю Петру Серкову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе. По данным агентства, соответствующее ходатайство направлено не было.
Игорь Краснов не подавал ходатайства о продлении полномочий первому заместителю председателя Верховного суда РФ Петру Серкову, — сказал собеседник агентства.
Совет Федерации переназначил Серкова первым заместителем Верховного суда в декабре 2019 года. Срок его полномочий истекает 11 декабря 2025 года.
Согласно федеральному закону, сенаторы назначают заместителей председателя Верховного суда на шесть лет. Для этого требуется представление президента России, которое, в свою очередь, основывается на представлении председателя Верховного суда и положительном заключении Высшей квалификационной коллегии судей.
Ранее Краснов заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым.