Стало известно о неожиданном решении Краснова в отношении своего зама

Стало известно о неожиданном решении Краснова в отношении своего зама Глава Верховного суда Краснов не продлил полномочия первому заместителю Серкову

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов не поддержал продление полномочий своему первому заместителю Петру Серкову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе. По данным агентства, соответствующее ходатайство направлено не было.

Игорь Краснов не подавал ходатайства о продлении полномочий первому заместителю председателя Верховного суда РФ Петру Серкову, — сказал собеседник агентства.

Совет Федерации переназначил Серкова первым заместителем Верховного суда в декабре 2019 года. Срок его полномочий истекает 11 декабря 2025 года.

Согласно федеральному закону, сенаторы назначают заместителей председателя Верховного суда на шесть лет. Для этого требуется представление президента России, которое, в свою очередь, основывается на представлении председателя Верховного суда и положительном заключении Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее Краснов заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым.