08 декабря 2025 в 17:59

Бывший хоккеист сборной России признался в алкоголизме

Хоккеист Каспарайтис признался, что имел проблемы с алкоголем в прошлом

Дарюс Каспарайтис Дарюс Каспарайтис Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис в прошлом имел проблемы с алкоголем, информирует Sports.ru. Спортсмену пришлось обратиться в сообщество анонимных алкоголиков в 1994 году, чтобы выздороветь. В этой связи он дал совет коллеге Евгению Кузнецову, который столкнулся с подобной проблемой.

Я не знаю историю Жени Кузнецова, но если у него проблемы, только он может себе помочь. Только когда человек поймет, что он болен, что ему нужна помощь, появляется шанс спастись, — поделился Каспарайтис.

Хоккеист отметил, что у всех есть свои слабости, и даже священники не исключение. Для зависимости, добавил он, нет дискриминации, эта неизлечимая болезнь может проявиться у всех. По словам Каспарайтиса, это не связано с количеством денег. Можно научиться жить с этой болезнью, но для этого нужна помощь других людей, подытожил хоккеист.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. Тогда Игры проходили в Альбервиле. В сборной России он отличился серебряной и бронзовой медалями на олимпиадах 1998 и 2002 года.

Ранее хоккеист Александр Овечкин поучаствовал в драке на льду во время матча НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Стычка произошла в начале третьего периода, при счете 3:3.

