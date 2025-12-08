В Москве внезапно расцвели предвестники марта

Из-за необычно теплой погоды в Москве появились первые подснежники, сообщила пресс-служба ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в своем Telegram-канале. При сохранении теплой погоды цветение могло бы начаться уже через неделю.

В МГУ добавили, что такого развития событий ждать не стоит. Все дело в том, что в ближайшее время ожидается похолодание.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 14 декабря в Москве ожидаются морозы, после которых снова наступит потепление. Она также сообщила о предстоящих в столице и области снегопадах. По ее прогнозам, минусовая температура продержится до конца декабря, а на Новый год в регионе уже будет лежать снег.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в Подмосковье прогнозируется резкое похолодание до –15 градусов. Он уточнил, что все это будет сопровождаться снегопадами и метелями. Ночью температура может составить от –7 до –12 градусов, а на востоке области — до –15 градусов. Днем ожидается от –6 до –11 градусов.