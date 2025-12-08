ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:06

Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году

Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года может быть ниже 6%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инфляция по итогам 2025 года будет около или ниже 6%, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание на снижение темпов роста ВВП.

Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%. Но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом, цель достигается, — отметил президент.

Российский лидер добавил, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранив низкую безработицу. Также глава государства призвал добиваться повышения благополучия семей и обеспечивать рост доходов граждан.

Ранее Путин призвал поддерживать не только материнство, но и отцовство. Президент отметил, что мужчин надо стимулировать принимать более активное участие в жизнях семей.

Глава государства в рамках заседания также обратил внимание на то, что изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для россиян. Он попросил кабмин совместно с регионами ускорить подготовку комплексной программы развития опорных поселений.

