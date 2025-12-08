ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:52

Экономист поддержал идею обязательной привязки банковских счетов к ИНН

Экономист Свириденко: привязка счетов в банках к ИНН усложнит жизнь мошенникам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обязательная привязка банковских счетов к ИНН существенно усложнит жизнь мошенникам, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Антон Свириденко. Так он отреагировал на сообщение о соответствующих намерениях Центробанка.

ИНН, так скажем, будет позволять однозначно и быстро идентифицировать владельца счета, владельца карты. Может быть, быстрее, чем сейчас, когда для открытия счета нужен паспорт. Теперь будет дополнительный идентификатор. Он, видимо, будет главным. Получить эти данные не сложно, — объяснил Свириденко.

Он напомнил, что у ФНС России давно есть ИНН на каждого человека. По мнению эксперта, на добросовестных гражданах эта мера не должна отразиться. По его мнению, обязательная привязка счетов в банках к ИНН станет технической деталью. Он добавил, что в рамках борьбы с мошенниками регулярно появляются новые платформы, например, «Антидроп».

Ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что ЦБ России обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дропперами. По ее словам, это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году.

мошенники
Центробанк
экономисты
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
В Москве внезапно расцвели предвестники марта
«Мы не слышали»: Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.