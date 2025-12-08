Экономист поддержал идею обязательной привязки банковских счетов к ИНН Экономист Свириденко: привязка счетов в банках к ИНН усложнит жизнь мошенникам

Обязательная привязка банковских счетов к ИНН существенно усложнит жизнь мошенникам, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Антон Свириденко. Так он отреагировал на сообщение о соответствующих намерениях Центробанка.

ИНН, так скажем, будет позволять однозначно и быстро идентифицировать владельца счета, владельца карты. Может быть, быстрее, чем сейчас, когда для открытия счета нужен паспорт. Теперь будет дополнительный идентификатор. Он, видимо, будет главным. Получить эти данные не сложно, — объяснил Свириденко.

Он напомнил, что у ФНС России давно есть ИНН на каждого человека. По мнению эксперта, на добросовестных гражданах эта мера не должна отразиться. По его мнению, обязательная привязка счетов в банках к ИНН станет технической деталью. Он добавил, что в рамках борьбы с мошенниками регулярно появляются новые платформы, например, «Антидроп».

Ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что ЦБ России обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дропперами. По ее словам, это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году.