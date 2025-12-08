Назван главный фаворит на победу в РПЛ Суперкомпьютер Opta Sports назвал «Краснодар» главным фаворитом на победу в РПЛ

Opta Sports после завершения 18 туров Российской премьер-лиги определил «Краснодар» как главного фаворита на чемпионство. По данным суперкомпьютера, шансы краснодарской команды оцениваются в 40,4%.

На втором месте расположился «Зенит» с показателем 39%. Далее идут «Локомотив» с 10,8% и ЦСКА с 8,8%. Замыкают пятерку «Балтика», имеющая 0,8% шансов, и «Спартак» с 0,2%.

После 18 туров РПЛ ушла на зимнюю паузу. «Краснодар» лидирует с 40 очками, обыграв ЦСКА в 18-м туре. «Зенит» идет вторым, отставая всего на один балл. Тройку замыкает «Локомотив», у которого 37 очков; дальше идут ЦСКА (36) и «Балтика» (35). «Спартак» занимает шестую позицию с 29 очками.

Ранее экс-защитник сборной СССР, ветеран армейцев Владимир Пономарев похвалил ЦСКА за хорошую игру во встрече РПЛ с «Краснодаром». По его мнению, на результат противостояния серьезно повлиял главный арбитр матча Кирилл Левников.

Игроки «Краснодара» в матче 18 тура Мир РПЛ с ЦСКА набрали 40 очков и заняли первое место в турнирной таблице. Встреча прошла у футболистов дома и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.