08 декабря 2025 в 15:52

Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Калининградской области отдал деньги мошенникам после того, как получил сообщение о победе в конкурсе, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В письме было указано, что он выиграл сумму в 200 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что в сообщении предлагали перейти по ссылке, чтобы получить выигрыш. На сайте потерпевшему предложили оплатить госпошлину в размере трех тысяч рублей, однако при отправке формы сайт выдавал ошибку — на самом деле в этот момент с карты списывались деньги.

Мужчина суммарно нажал кнопку восемь раз и потерял 24 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что перед Новым годом мошенники будут заманивать жертв скидками и акциями. По ее словам, мошенники могут притвориться сотрудниками соцфонда или службы доставки.

