Британию обвинили в желании столкнуть Россию и Турцию Политолог Карагюль: Британия хочет столкнуть Россию с Турцией в Черном море

Правительство Великобритании активно предпринимает шаги, чтобы спровоцировать столкновение России и Турции в Черном море, заявил политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль. По его словам, которые приводит РИА Новости, желание европейских стран переложить противостояние с Москвой на Анкару является одной из главных угроз для Турции.

В Европе, и особенно в Великобритании, уже предпринимаются шаги в этом направлении, — уверен Карагюль.

Он убежден, что данные опасения подтверждаются последовательностью атак на суда в Черном море. Карагюль также обратил внимание, что Украина была «выдвинута против России». По его мнению, вскоре ее место могут занять Польша и страны Восточной Европы.

Ранее турецкое издание DikGAZETE сообщило, что атака на суда в Черном море вызвала вопросы о ее последствиях для Анкары. В частности, инцидент мог поставить под угрозу ее суверенитет. При этом действия президента Украины Владимира Зеленского могут расцениваться как фактор дестабилизации в регионе.