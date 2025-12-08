«Разгромил!»: Трамп одной фразой нанес болезненный удар по Зеленскому Филиппо: Трамп разгромил Зеленского упреком в том, что тот не читал его план

Президент США Дональд Трамп нанес удар по своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. По мнению политика, таким образом Трамп разгромил Зеленского.

Трамп разгромил Зеленского! Да, подталкиваемый евроястребами, которые хотят войны с Россией любой ценой, Зеленский пренебрегает мирным планом: это неприемлемо и безответственно, — указал Филиппо.

Ранее лидер партии «Патриоты» предположил, что у президента Франции Эммануэля Макрона могло сильно зазвенеть в ушах. Он высмеял французского лидера после слов президента России Владимира Путина о якобы угрозе Москвы для Европы.

Филиппо также ответил на слова председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Альянсом упреждающего удара по России. Он назвал это полным безумием. Филиппо также заявил, что НАТО должна была прекратить существование вместе с окончанием холодной войны, и призвал к выходу Франции из Альянса.