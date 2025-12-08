ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:26

«Разгромил!»: Трамп одной фразой нанес болезненный удар по Зеленскому

Филиппо: Трамп разгромил Зеленского упреком в том, что тот не читал его план

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп нанес удар по своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план, написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. По мнению политика, таким образом Трамп разгромил Зеленского.

Трамп разгромил Зеленского! Да, подталкиваемый евроястребами, которые хотят войны с Россией любой ценой, Зеленский пренебрегает мирным планом: это неприемлемо и безответственно, — указал Филиппо.

Ранее лидер партии «Патриоты» предположил, что у президента Франции Эммануэля Макрона могло сильно зазвенеть в ушах. Он высмеял французского лидера после слов президента России Владимира Путина о якобы угрозе Москвы для Европы.

Филиппо также ответил на слова председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Альянсом упреждающего удара по России. Он назвал это полным безумием. Филиппо также заявил, что НАТО должна была прекратить существование вместе с окончанием холодной войны, и призвал к выходу Франции из Альянса.

Дональд Трамп
Флориан Филиппо
Владимир Зеленский
Франция
