Военкор сравнил покупательницу квартиры Долиной с жертвой насильника

Слова певицы Ларисы Долиной, назвавшей «неосторожной» покупательницу ее квартиры Полину Лурье, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он иронично добавил, что сама Долина повела себя очень осмотрительно, месяцами переписываясь с мошенниками.

Ну, типа, как после изнасилования говорят: «Сама виновата, юбка слишком короткая». Хорошо, что Лариса Александровна проявила «разумную осмотрительность», несколько месяцев общаясь по телефону с мошенниками и передав им 112 мультов (млн рублей — NEWS.ru), — написал он.

Ранее актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что Долина, вокруг квартиры которой разгорелся скандал, войдет в русский сказочный эпос. Шоумен раскритиковал артистку, назвав ее «злой жадной жабой». Он также поддержал покупательницу Полину Лурье, выразив надежду на то, что Верховный суд России примет справедливое решение по делу о квартире.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.