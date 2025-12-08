ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:50

Военкор сравнил покупательницу квартиры Долиной с жертвой насильника

Военкор Коц: слова Долиной о Лурье похожи на обвинение жертвы изнасилования

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Слова певицы Ларисы Долиной, назвавшей «неосторожной» покупательницу ее квартиры Полину Лурье, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он иронично добавил, что сама Долина повела себя очень осмотрительно, месяцами переписываясь с мошенниками.

Ну, типа, как после изнасилования говорят: «Сама виновата, юбка слишком короткая». Хорошо, что Лариса Александровна проявила «разумную осмотрительность», несколько месяцев общаясь по телефону с мошенниками и передав им 112 мультов (млн рублей — NEWS.ru), — написал он.

Ранее актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что Долина, вокруг квартиры которой разгорелся скандал, войдет в русский сказочный эпос. Шоумен раскритиковал артистку, назвав ее «злой жадной жабой». Он также поддержал покупательницу Полину Лурье, выразив надежду на то, что Верховный суд России примет справедливое решение по делу о квартире.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.

Лариса Долина
квартиры
Александр Коц
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.