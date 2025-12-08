Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отказался от дальнейшего сотрудничества в тренировочном плане с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Главным приоритетом для команды Плющенко сейчас является шоу в Минске. При этом собеседник агентства не исключил, что после шоу стороны могут прийти к некоему соглашению.

На данном этапе приоритет для команды Плющенко — провести шоу в Минске, на котором будет выступать Лена. Дальнейшее сотрудничество в формате «тренер-ученик» между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина — поведение матери спортсменки, — говорится в сообщении.

Ранее продюсер и супруга тренера Яна Рудковская рассказала, что академия Плющенко оплатила лечение Костылевой на 150 тыс. рублей. По ее словам, речь идет о восстановлении после травмы, с которой фигуристка выходила на второй этап Гран-при.

В конце ноября Рудковская заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой с дочерью Еленой. Она опубликовала видео, где женщина, похожая на мать фигуристки, наносит молодой спортсменке несколько ударов.