Юрист предупредил о штрафах и сроках за проживание не по месту прописки

Юрист предупредил о штрафах и сроках за проживание не по месту прописки Адвокат Гибудуллин: за фиктивную регистрацию грозит до пяти лет лишения свободы

Проживание не по месту регистрации может обернуться не только административной, но и уголовной ответственностью, сообщил адвокат Евгений Гибудуллин в разговоре с 360.ru. Штрафы могут достигать 800 тыс. рублей, а в случае признания прописки фиктивной нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пояснил юрист, в случае проживания по месту пребывания без временной регистрации дольше 90 дней предусмотрен штраф (ст. 19.15.1 КоАП РФ). Его размер в регионах составляет от 2 до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 5 тыс. рублей. Аналогичное наказание грозит тем, кто не зарегистрировался по новому месту жительства в течение семи дней после переезда.

В случае аренды жилья штраф грозит обеим сторонам — и собственнику, и нанимателю. Для физических лиц он составляет до 5 тыс. рублей, а для юридических — до 800 тыс. рублей.

Более серьезные последствия наступают за фиктивную регистрацию — это уже уголовное преступление. За него предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский заявил, что в 2025–2026 годах в России не ожидается массовых штрафов за аренду жилья без регистрации. Он отметил, что контролировать множество таких случаев достаточно сложно.