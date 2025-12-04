Раскрыто, начнут ли массово штрафовать россиян за аренду жилья без прописки

В 2025–2026 годах в России не ожидается массовых штрафов за аренду жилья без регистрации, заявил «Газете.Ru» финансист Дмитрий Трепольский. Он отметил, что контролировать множество таких случаев достаточно сложно.

Однако риск для россиян, арендующих жилье без регистрации, будет постепенно расти. Контроль сохраняется адресным. При этом доля оштрафованных изменится незначительно относительно 2024 года, — отметил Трепольский.

Эксперт пояснил, что у государства нет ресурсов для тотального контроля над всем арендным жильем. Однако формирование единых цифровых реестров и политика по повышению точности учета граждан создают основу для ужесточения надзора в будущем.

Ранее юрист Денис Хмелевской заявил, что собственнику грозит штраф до 40 тыс. рублей за самовольное вселение в жилье, которое уже сдано в аренду. Он напомнил, что незаконное проникновение в арендованную квартиру может повлечь за собой уголовную ответственность.