Раскрыто, что грозит собственнику за незаконное вселение в сданную квартиру Юрист Хмелевской: собственнику грозит штраф за вселение в арендованное жилье

Собственнику грозит штраф до 40 тыс. рублей за самовольное вселение в жилье, которое уже сдано в аренду, заявил «Москве 24» юрист Денис Хмелевской. Он напомнил, что незаконное проникновение в арендованную квартиру может повлечь за собой уголовную ответственность.

С юридической точки зрения эта ситуация несопоставима со «схемой Долиной» и не так страшна, как ее преподносят. Надежную защиту дает сам факт заключения письменного договора найма — это железобетонная гарантия прав арендатора, — уточнил Хмелевской.

Он добавил, что факт регистрации собственника в квартире, сданной в аренду, не дает ему права доступа в жилье на период действия договора аренды. Чтобы войти в квартиру без согласия арендатора, владельцу необходимо сначала в судебном порядке расторгнуть договор аренды.

Ранее эксперт по недвижимости Алексей Петров заявил, что при аренде жилья следует заключить соответствующий договор, который минимизирует риск мошеннических действий. Он предупредил, что «бабушкины схемы» распространились не только на продажу, но и на аренду квартир и домов.