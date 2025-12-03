Россиянам дали советы, как уберечься от «бабушкиной схемы» при аренде жилья Эксперт по недвижимости Петров: договор аренды жилья защитит от мошенников

При аренде жилья следует заключить соответствующий договор, который минимизирует риск мошеннических действий, заявил Hi-Tech Mail эксперт по недвижимости Алексей Петров. Он предупредил, что «бабушкины схемы» распространились не только на продажу, но и аренду квартир и домов.

Представители платформ с объявлениями стараются быстро определять мошеннические действия, отметил Петров. Они блокируют подозрительные аккаунты, однако это не снижает активность злоумышленников.

В связи с этим для дополнительной защиты эксперт посоветовал перед тем, как арендовать жилье, внимательно проверить все документы. Это позволит убедиться, что человек будет снимать квартиру у собственника, а не постороннего лица.

Ранее юрист Антон Палюлин заявил, что в 2026 году количество случаев мошенничества по «бабушкиной схеме» при продаже машин в России может увеличиться на 50–70%. Эксперт посоветовал внимательно изучить продавца перед заключением сделки.