01 декабря 2025 в 15:19

Россиян предупредили о росте «бабушкиных схем» при продаже авто

Юрист Палюлин: мошенничество при продаже авто в России вырастет на 50–70%

В 2026 году количество случаев мошенничества по «бабушкиной схеме» при продаже машин в России может увеличиться на 50–70%, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. Эксперт посоветовал внимательно изучить продавца перед заключением сделки, передает «Газета.Ru».

Палюлин отметил, что статистики таких случаев нет, но, если суды будут удовлетворять иски пенсионеров о недвижимости, мошенники переключатся на продажу авто. Эксперт указал на тревожные признаки: продавец не может назвать дату последнего использования, месяц техосмотра и год приобретения автомобиля.

Палюлин рекомендовал проверить автомобиль через ГИБДД, чтобы удостовериться в отсутствии залогов, угонов и ограничений. При продаже транспортного средства пенсионером важно запросить справку из психоневрологического диспансера.

На сделку также можно пригласить врача для проведения медицинского освидетельствования на месте. Эксперт советует записывать процесс заключения договора на видео, уделяя особое внимание моменту, когда продавец подтверждает свое желание продать машину без какого-либо давления.

Ранее сообщалось, что количество сделок купли-продажи квартир в России может уменьшиться из-за опасений покупателей столкнуться с мошенничеством. Особенно настороженно клиенты относятся к вариантам, где продавец старше 50 лет. Прецедент с участием певицы Ларисы Долиной привел к тому, что суды стали чаще вставать на сторону продавцов.

