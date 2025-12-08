Врач дал советы, как отказаться от вейпа

ТИЭФ'25
Для того чтобы отказаться от вейпа, необходимы мотивация, изучение негативных последствий и поддержка близких, рассказал ИА «Время Н» врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Игорь Табаков. Он отметил, что вейпы не менее вредны, чем сигареты.

Вейперы вдыхают пар, который угнетает иммунитет, повреждает легкие, сердце и вызывает когнитивные нарушения. Анализ сосудов и кислородного снабжения крови у курильщиков и вейперов показывает схожие повреждения, — рассказал Табаков.

Врач отметил, что из-за вейпов людям проще привыкнуть к курению из-за отсутствия запаха, а подросткам проще скрывать факт курения от родителей и педагогов. Он посоветовал набраться терпения — отказ потребует времени, однако в результате улучшит самочувствие.

Ранее онколог Андрей Нефедов рассказал, что курение кальяна увеличивает риск возникновения рака в два — пять раз. Как отметил специалист, мнение о том, что кальян безопаснее сигарет, — это миф.

