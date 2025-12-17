Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:00

В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине

Депутат Леонов: в ГД обсуждается идея поощрять некурящих медицинскими бонусами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Госдуме обсуждается идея введения в России системы «кнута и пряника» для стимулирования людей к борьбе с никотиновой зависимостью, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, предлагается поощрять некурящих дополнительными медицинскими бонусами, а для курильщиков, напротив, ввести обязанность оплачивать часть лечения.

Сейчас обсуждается вопрос о внедрении, скажем так, системы кнута и пряника. Например, предоставлять дополнительные медицинские бонусы тем, кто ведет здоровый образ жизни. А курильщиков, наоборот, заставить оплачивать половину лечения, если у него, допустим, рак легкого, — заявил Леонов.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил полностью запретить в России жидкость для вейпов. Он также назвал электронные средства для курения «сатанинскими парилками». По его мнению, систематическое употребление вейпов превращает людей в «растения». Депутат отметил, что курящие доставляют неудобство другим в общественных местах, например, на автобусных остановках.

Максим Ширяев
М. Ширяев
