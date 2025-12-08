Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram Киберэксперт Мясоедов: Telegram могут разблокировать при сотрудничестве с РФ

Администрация Telegram может начать сотрудничать с Россией так же, как она взаимодействует с Францией, и в этом случае мессенджер могут не блокировать полностью, таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Кроме того, специалист не исключил, что Роскомнадзор может со временем открыть доступ к звонкам в мессенджере.

Многие из игроков рынка стараются вызовы встречать достойно и усиливать свой GR (отдел по взаимодействию бизнеса с органами государственной власти. — NEWS.ru), чтобы взаимодействовать с Российской Федерацией качественно и согласно ее требованиям. Тот же самый Discord. Его в итоге не заблокировали, потому что он принял ряд мер для нормализации ситуации, — привел пример специалист.

Ранее Роскомнадзор по очереди заблокировал на территории России три американских сервиса. 3 декабря пользователи пожаловались на бесконечную загрузку веб-версии Roblox, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. 4 декабря регулятор заблокировал FaceTime. По данным РКН, сервис используется для организации и проведения террористических действий, а также мошенничества. В тот же день по той же причине был ограничен доступ к Snapchat.