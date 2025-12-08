ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 20:00

Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Роскомнадзор заблокировал на территории России популярную у школьников игровую онлайн-платформу Roblox, мессенджер Snapchat и встроенный в гаджеты компании Apple сервис FaceTime. За что заблокировали приложения, грозят ли ограничения другим и найдется ли замена попавшим под ограничения — в материале NEWS.ru.

За что заблокировали иностранные сервисы

Первым Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Утром 3 декабря пользователи пожаловались на бесконечную загрузку веб-версии платформы, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появлялся только после запуска сторонних программ. В ведомстве причиной назвали публикацию материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

4 декабря друг за другом были заблокированы мессенджер для обмена мультимедийными сообщениями, которые исчезают через несколько секунд или часов, Snapchat и сервис, по которому можно было звонить не только через телефон, но и через аккаунт Apple, FaceTime.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны», — отметили в надзорной службе.

Аналогичным образом в РКН объяснили блокировку Snapchat.

Какие еще сервисы могут заблокировать

Под наибольший риск блокировки попадают сервисы, одновременно массовые, иностранные и плохо контролируемые с точки зрения безопасности, таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по кибербезащите Сергей Белов. По его словам, это в первую очередь платформы для видеозвонков и конференций: Zoom, Microsoft Teams, Jitsi Meet, Webex и другие. Эксперт указал, что после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram пользователи массово перешли в Google Meet, который в России также начал работать с перебоями.

Сервис видеоконференций Google Meet Сервис видеоконференций Google Meet Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Игровые голосовые чаты и сообщества — общение в Steam, чаты в консолях и крупных играх — логичные следующие по списку, особенно после Roblox, где регулятор прямо ссылается на „пропаганду экстремизма и призывы к насилию“. Отдельная категория риска — модные мессенджеры с E2E-шифрованием и без локализации на территории России, например Threema и так далее», — уверен Белов.

По его словам, под угрозой блокировки сервисы, от которых нельзя быстро получить данные, заблокировать контент и совершить прочие необходимые для обеспечения безопасности действия.

Какие альтернативы заблокированным мессенджерам есть в России

Говоря об альтернативах заблокированным мессенджерам, опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись во мнении, что основной площадкой станет мессенджер MAX. По словам Белова, он уже позиционирует себя как платформа с устойчивыми звонками даже при плохой связи и активно интегрируется с различными российскими сервисами.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, в свою очередь, уверен, что MAX «отвечает всем потребностям с запасом», кроме того, у мессенджера есть отдельный департамент и служба, которые борются с мошенниками.

«Сам пользуюсь, удобный продукт, никаких проблем нет <...>. C потребительской точки зрения мессенджер удался весьма неплохо, UX-UI реализован достойно, это имеется в виду интерфейс, функциональность хорошая. Да, в нем нет отдельных фишек, которые есть в Telegram, поэтому хочется надеяться, что будет какая-то конкуренция на рынке», — отметил эксперт.

По словам IT-эксперта Артема Геллера, кроме MAX, в качестве альтернативы заблокированным мессенджерам в России остались продукты «Яндекса», VK и некоторые зарубежные сервисы.

Максим Ширяев
М. Ширяев
