«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России

Решение Роскомнадзора ограничить работу сервиса FaceTime полностью оправдано, так как главным приоритетом является защита граждан России, заявил депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По его словам, зарубежные сервисы зачастую используются для противоправной деятельности.
Сегодня приоритет один — защитить наших граждан. И в этом смысле решения Роскомнадзора абсолютно оправданы. <…> Сегодня иностранные мессенджеры, игровые платформы, сервисы связи — все это используется не только для общения или развлечений, но, к сожалению, и для самых тяжелых преступлений, — сказал депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили о блокировке сервиса FaceTime, встроенного в устройства американской компании Apple. По информации ведомства, эта платформа применяется для планирования террористических актов и совершения мошеннических действий.
Кроме того, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что решение о блокировке FaceTime в России является спорным. По его словам, для комфортного перехода на отечественные аналоги платформ видеосвязи российским разработчикам необходимо превзойти качество иностранных конкурентов.