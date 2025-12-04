В России заблокировали один из сервисов Apple

В России заблокировали один из сервисов Apple Роскомнадзор заблокировал FaceTime

Роскомнадзор заблокировал FaceTime, встроенный в гаджеты американской компании Apple, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным РКН, сервис используется для организации и проведения террористических действий, а также мошенничества.

По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, — отметили в надзорной службе.

Ранее РКН ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Юрист Сергей Степашин между тем заявил, что в качестве альтернативы полному запрету WhatsApp в России можно рассмотреть выборочные ограничения, направленные только на экстремистский контент. По его мнению, полное закрытие мессенджера — не лучшее решение, так как существуют технические возможности для фильтрации.