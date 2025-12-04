Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России предложили альтернативный вариант ограничений для WhatsApp

Степашин: в WhatsApp можно блокировать только экстремистский контент

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В качестве альтернативы полному запрету мессенджера WhatsApp в России можно рассмотреть выборочные ограничения, направленные только на экстремистский контент, заявил экс-премьер-министр и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его мнению, полное закрытие мессенджера — не лучшее решение, так как существуют технические возможности для фильтрации, передает ТАСС.

Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм, — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть, — сказал Степашин.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России из-за невыполнения требований законодательства. По данным ведомства, мессенджер используется для организации терактов и мошенничества. В Роскомнадзоре также отметили, что ограничения вводятся последовательно, и посоветовали пользователям переходить на национальные сервисы.

