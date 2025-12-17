Новый год-2026
17 декабря 2025 в 10:26

В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Багратионовском проезде в Москве были полностью затоплены восемь складских офисов с техникой Apple, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным оценкам, ущерб превысил 30 млн рублей.

Причиной происшествия стал прорыв трубы на седьмом этаже. Несколькими днями ранее в помещении было разбито окно, которое сотрудники управляющей компании заделали обратно. После этого в здании включили отопление, при подаче давления трубу вырвало. Попытка работников остановить поток воды с помощью изоленты результата не дала.

Кипяток затопил целый пролет семиэтажного здания. Наибольший ущерб понесли арендаторы, занимающиеся продажей мобильной и цифровой техники, — их складские помещения оказались полностью залиты водой. Пострадала техника Apple, Dyson и другие электронные устройства.

Управляющая компания до настоящего времени не выдала арендаторам акт о затоплении. По словам пострадавших, без этого документа они не могут обратиться в страховые компании для получения компенсации.

Ранее сообщалось, что в Ангарске произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой несколько кварталов остались без тепло- и водоснабжения. Прорыв трубы с горячей водой на улице Энгельса привел к нарушению работы социальных учреждений и отсутствию отопления в жилых домах. Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.

