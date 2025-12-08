ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:06

В Европе пришли в ярость из-за Украины

The Economist: в Северной Европе раздражены из-за помощи Украине

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Несколько государств Северной Европы испытывают раздражение из-за объема финансовой помощи Украине, пишет The Economist. Журналисты отмечают, что план по конфискации замороженных российских активов стал серьезным испытанием для европейской солидарности.

Поскольку в ЕС до сих пор не достигнут консенсус по этому вопросу, странам-членам приходится выделять средства Киеву из национальных бюджетов. При этом североевропейские страны предоставляют непропорционально большую долю такой помощи и выражают недовольство тем, что финансовое бремя не распределено внутри блока равномерно.

В материале подчеркивается, что уже в марте или апреле 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом бюджетного финансирования, если Евросоюз не утвердит новый пакет поддержки. Решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС 18 декабря. Теоретически союз может одобрить экспроприацию российских активов даже без согласия Бельгии, которая выступает против. Однако подобный шаг грозит углублением внутреннего раскола внутри объединения.

Ранее стало известно, что семь европейских стран призвали руководство ЕС ускорить принятие решения о так называемом «репарационном кредите» для Украины, который планируется выдать за счет замороженных российских активов. Обращение к председателю Евросовета Антониу Кошту и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия, Ирландия и Швеция.

