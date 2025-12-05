ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:47

ФАС пригрозила трем крупным аэропортам антимонопольными делами

ФАС вынесла предупреждения аэропортам Екатеринбурга, Сочи и Калининграда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждения операторам аэропортов в Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. Как заявили в пресс-службе ведомства, поводом стала дополнительная плата, которую они брали с авиакомпаний за пользование инфраструктурой.

Речь идет об аэропортах Сочи, Храброво (Калининград) и Кольцово (Екатеринбург). По мнению ФАС, услуги по регистрации пассажиров уже должны входить в основной тариф, который контролируется государством.

В антимонопольной службе считают, что выделение отдельной платы за доступ к стойкам регистрации — это необоснованное требование. Оно создает для перевозчиков лишние расходы и нарушает правила.

В ведомстве отметили, что позицию ФАС в этом вопросе поддерживает Министерство транспорта РФ. Если аэропорты не отменят эти платежи, против них могут возбудить антимонопольные дела.

Ранее три крупных оператора связи — «МегаФон», МТС и Т2 — обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн») в недобросовестной конкуренции из-за ноябрьской акции «Билайна» по привлечению абонентов, пригрозив компании судебными исками и обращением в ФАС. В коллективном письме они потребовали немедленно прекратить программу, которая предлагает абонентам при переносе номера бессрочную скидку 50% на услуги связи.

