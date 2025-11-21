Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:23

На крупного оператора связи набросились конкуренты из-за необычной акции

«Ъ»: конкуренты пригрозили «Билайну» исками из-за скидки за перенос номера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Три крупных оператора связи — «Мегафон», МТС и Т2 — обвинили «Вымпелком» (бренд «Билайн») в недобросовестной конкуренции из-за ноябрьской акции «Билайна» по привлечению абонентов, пригрозив компании судебными исками и обращением в ФАС, сообщает «Коммерсантъ». По информации газеты, в коллективном письме они потребовали немедленно прекратить программу, которая предлагает абонентам при переносе номера бессрочную скидку 50% на услуги связи.

Акция также предполагает начисление 50 копеек за каждую минуту разговора с абонентами других сетей. Конкуренты считают, что эти меры направлены на причинение им убытков. В материале отмечается, что «Вымпелком» намерен продолжать акцию и ссылается на аналогичные практики в других отраслях, включая банковский кешбэк. В ФАС подтвердили, что рассмотрят обращение операторов, если оно поступит, на соответствие действий антимонопольному законодательству.

До этого в Госдуму был внесен законопроект, который освобождает операторов связи от ответственности за отключение интернета или прекращение услуг связи по требованию правоохранительных органов. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О связи».

