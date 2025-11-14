Отключать интернет в России теперь будут без последствий для операторов

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Государственную думу внесен законопроект, освобождающий операторов связи от ответственности за отключение интернета или прекращение услуг связи по требованию правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Соответствующие поправки предлагаются к закону «О связи».

В пояснительных документах указано, что действующее законодательство обязывает операторов прекращать предоставление услуг в целях обеспечения безопасности. Однако при этом они могут привлекаться к ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед абонентами.

Ранее россиянин направил в суд исковое требование к оператору связи «Билайн» с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета. Основанием для судебного разбирательства стали массовые жалобы абонентов на постоянные перебои со связью. Представители компании заявили, что возникшие технические проблемы не связаны с их деятельностью.

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов сообщил о способности мошенников быстро адаптироваться к новым правилам «охлаждения» сим-карт. Он предупредил, что злоумышленники продолжают собирать телефонные номера в местах массового скопления людей и рассылать фишинговые сообщения через сети Wi-Fi.

