14 ноября 2025 в 15:19

В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт

Депутат Свинцов: мошенники смогут считывать номера телефонов через Wi-Fi

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники легко адаптируются к новым правилам «охлаждения» сим-карт, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он предупредил, что злоумышленники все равно будут считывать номера телефонов в людных местах и рассылать фишинговые сообщения через Wi-Fi, передает корреспондент NEWS.ru.

Депутат рассказал о доступных на рынке устройствах, которые работают по принципу Wi-Fi роутера и фиксируют номера телефонов всех, у кого включены Wi-Fi или Bluetooth. Он отметил, что такие приборы позволяют сразу отправлять уведомления на привязанный номер, что делает их удобным инструментом для мошеннических рассылок. Жертвы могут принять такие сообщения за официальные уведомления оператора и перейти по вредоносной ссылке, что приведет к краже данных или денег.

Все мошенники сядут в аэропортах, сядут на вокзалах железнодорожных с этими роутерами, и вот у всех, кто проходит мимо, считываются номера и автоматически приходит СМС: «У вас сейчас будет заблокирован интернет или телефон, пожалуйста, пройдите верификацию». <...> Все, у тебя какой-то вирус установили, скачали, украли, обманули, деньги вывели, — подчеркнул Свинцов.

Политик отметил, что злоумышленники смогут использовать компактные устройства незаметно — например, в чемоданах, размещая их в аэропортах и на вокзалах, поэтому выявление таких устройств будет затруднено. По его словам, новые правила создают дополнительный риск для граждан.

Ранее эксперты «Информзащиты» предупредили, что механизм «охлаждения» сим-карт после возвращения россиян в страну может быть использован мошенниками для перехвата СМС с данными доступа к госсервисам и банковским приложениям. Технически подмена сообщений сложна, однако злоумышленники могут использовать процедуру досрочной разблокировки.
Семен Товстый
С. Товстый
Сергей Петров
С. Петров
